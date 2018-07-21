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Евтушенко: Хочется, чтобы матч Шахтер – Динамо обошелся без стычек на поле

14:13 13 Читати українською
Евтушенко: Хочется, чтобы матч Шахтер – Динамо обошелся без стычек на поле
Вадим Евтушенко / фото из соцсетей

Известный украинский тренер и эксперт Вадим Евтушенко поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины-2018 Шахтер – Динамо.

"Эти матчи всегда носят повышенный эмоциональный характер. Пока Динамо и Шахтер остаются главными грандами украинского футбола, поэтому любая встреча между ними притягивает к себе внимание. Обе команды немного обновили составы, поэтому теперь будет интересно посмотреть, в каком состоянии они предстанут перед нами в Одессе.

Шахтер – Динамо: анонс матча за Суперкубок Украины

И Динамо, и Шахтер попытаются сыграть удачно, чтобы увереннее себя чувствовать на старте чемпионата и получить психологическое преимущество. Уверен, все ждут интересной игры, в которой хочется увидеть зрелищный футбол. Понятно, что эмоции будут зашкаливать. Но в последнее время конфликтных ситуаций на поле в матчах Динамо и Шахтера было мало, поэтому хочется, чтобы в этот раз в Одессе тоже обошлось без стычек на поле, чтобы ребята всю свою энергию выплеснули в игру, а не в разборки между собой.

Думаю, что мы увидим боевые составы обеих команд на данный момент. Возможностей для экспериментов нет ни у Хацкевича, ни у Фонсеки, так как на кону почетный титул", – цитирует Евтушенко Команда №1.

Напомним, матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо начнется в Одессе в 21:00. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры.

Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
до матча
6
час
:
25
мин
Динамо Киев
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Теги
Суперкубок Украины Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Вадим Евтушенко Вадим Евтушенко
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