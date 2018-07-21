Євтушенко: Хочеться, щоб матч Шахтар – Динамо обійшовся без сутичок на полі

Відомий український тренер та експерт Вадим Євтушенко поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок України-2018 Шахтар – Динамо.

"Ці матчі завжди носять підвищений емоційний характер. Поки Динамо і Шахтар залишаються головними грандами українського футболу, тому будь-яка зустріч між ними притягує до себе увагу. Обидві команди трохи оновили склади, тому тепер буде цікаво подивитися, в якому стані вони постануть перед нами в Одесі.

Шахтар – Динамо: анонс матчу за Суперкубок України

І Динамо, і Шахтар спробують зіграти вдало, щоб впевненіше себе почувати на старті чемпіонату і отримати психологічну перевагу. Впевнений, всі чекають цікавої гри, в якій хочеться побачити видовищний футбол. Зрозуміло, що емоції будуть зашкалювати. Але останнім часом конфліктних ситуацій на поле в матчах Динамо і Шахтаря було мало, тому хочеться, щоб в цей раз в Одесі теж обійшлося без сутичок на полі, щоб хлопці всю свою енергію виплеснули в гру, а не в з'ясування стосунків між собою.

Думаю, що ми побачимо бойові склади обох команд на даний момент. Можливостей для експериментів немає ні у Хацкевича, ні у Фонсеки, тому що на кону почесний титул", – цитує Євтушенка Команда №1.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України Шахтар – Динамо розпочнеться в Одесі о 21:00. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри.