"Не надо, знаете, посыпать голову пеплом и говорить, что мы сейчас будем делать без легионеров. Да будем играть. У нас будут рождаться новые футболисты экстра-класса и будут расти. Мы ничем не уступаем европейским клубам по воспитанию наших футболистов. Ничем.

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Сейчас есть большая проблема. Фантастическая проблема, о которой я слышу от всех. Европейские клубы воруют наших детей. Используя статус беженца, они подписывают наших молодых футболистов. Это очень большая проблема. То есть лучшие футболисты академии, они уже кто в Дженоа, кто в Баварии, кто в Барселоне, кто там, кто там... Это лучшие игроки. Вернутся ли они назад? Не знаю. Но это большая проблема.

УЕФА сейчас это никак не регулирует. То есть, тех футболистов, которые через 5-7-10 лет должны делать погоду в сборной Украины, сейчас растягивают европейские клубы. Это проблема. Как нам потом их вернуть назад? Или кто-нибудь их отдаст? Никаких компенсаций футбольные школы не получают", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик Live.

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