"Если игрокам, которые играют в Суперлиге, запретят играть на Чемпионате мира 2022 года в Катаре, мы создадим свой собственный ЧС. Это не сложно.

Участники Суперлиги не смогут играть за сборные – Зинченко предстанет перед выбором накануне Евро

Мы поможем футболу на всех уровнях. Футбол – единственный глобальный вид спорта в мире, который насчитывает более 4 млрд болельщиков, и наша ответственность как больших клубов состоит в том, чтобы удовлетворить их пожелания", – цитирует Переса Complex.

Напомним, накануне футбольную общественность шокировала новость о создании новой Суперлиги для элитных клубов Европы. ФИФА заявила, что все участники этого турнира не будут допущены на Евро и ЧМ.

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря