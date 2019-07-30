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"Еврокубки не нужны Запорожью", – Рафаилов возмущен мизерным количеством проданных билетов на игру Заря – Будучность

14:22 58 Читати українською
"Еврокубки не нужны Запорожью", – Рафаилов возмущен мизерным количеством проданных билетов на игру Заря – Будучность
Сергей Рафаилов / Фото ФК Заря

Генеральный директор луганчан недоволен отношением болельщиков к своей команде.

 

"Играли в Подгорице. Население Черногории – 600 тысяч, население Подгорицы – 120 тысяч. На матч с Зарей пришло 6 тысяч болельщиков. Каждый сотый житель страны или каждый двадцатый житель города.

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Минимальная цена билета, как мне сказали руководители клуба – 3 евро. Стадионы у нас с Будучностью одинаковые, но сегодня, за два дня до матча, продано около 1700 билетов. Хотя, исходя из минимальной цены билета в 30 грн, а максимальной в 100, что и является примерно 3 евро, а также населения Запорожья, которое составляет более 600 тысяч человек, то у нас уже не должно быть билетов в продаже.

Наверное, еврокубки не нужны в этом городе... и вот еще: вот так болеют в Черногории", – написал Сергей Рафаилов в Фейсбуке и прикрепил фотографию с домашнего стадиона Будучности.

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Теги
Заря - Будучность Заря Заря Лига Европы Сергей Рафаилов футбольные фанаты
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