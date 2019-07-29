toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Заря – Будучность: поединок будет обслуживать Нил Дойл

14:18 1 Читати українською
Заря – Будучность: поединок будет обслуживать Нил Дойл
Нил Дойл / Соцсети

УЕФА назначил арбитров на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между Зарей и Будучностью.

 

Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между Зарей и Будучностью будет обслуживать ирландский арбитр Нил Дойл.

Победитель пары Заря – Будучность будет сеяным в 3-м раунде квалификации Лиги Европы, Мариуполь – несеянным

На линиях ему будут помогать Даррен Кэри и Дара Киган. Четвертый арбитр матча – Джон Маклоулин, сообщает официальный сайт Зари.

Заря – Будучность: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы

Напомним, матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между Зарей и Будучностью состоится в четверг, 1 августа. Время начала матча – 19:00. Заметим, что первый поединок завершился со счетом 3:1 в пользу луганчан.

blog_ava
Динамо – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича
00:32
809
Теги
Заря Заря Лига Европы Арбитры Заря - Будучность
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
4
час
:
23
мин
Судува
18:45
Тре Пенне
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук