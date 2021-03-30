Групповой этап молодежного Евро выходит на финишную прямую. Определились обладатели путевок в плей-офф от группы А.

Евро U-21. Групповой этап, 3 тур

Группа А

Германия – Румыния – 0:0

Нереализованный пенальти: Нмеча, 72 (Н)

Нидерланды – Венгрия – 6:1

Голы: де Вит, 42, Боаду, 47 (пен.), Гакпо, 58, 70, Ботман, 87, Броббей, 89 – Болла, 65 (пен.)

Перед третьим туром Германия и Румыния опережали Нидерланды на два очка, но ничья давала гарантии только Бундестим, у которой лучше разница голов. Подопечные Штефана Кунтца хотели не оглядываться на Нидерланды и решить свои задачи самостоятельно. Немцы с первых минут насели на ворота соперника, но не смогли реализовать хотя бы один момент. Не помог даже пенальти – Лукас Нмеча попал в штангу.

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Нидерландам для выхода в плей-офф было достаточно победить Венгрию с разницей в два гола. "Оранжевая" молодежь оказалась чрезвычайно кровожадной, отгрузив сопернику аж 6 голов. Оформить дубль удалось только нападающему ПСВ Коди Гакпо.

Венгры завершили домашний турнир с нулем очков и позорной разницей 2:11. Погром помог Нидерландам занять первое место благодаря разнице голов. Немцы вынуждены довольствоваться вторым местом, а румыны без единого поражения в тяжелой группе достойно прощаются с Евро.

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