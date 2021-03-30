Євро U-21. Груповий етап, 3 тур

Група А

Німеччина – Румунія – 0:0

Нереалізований пенальті: Нмеча, 72 (Н)

Нідерланди – Угорщина – 6:1

Голи: де Віт, 42, Боаду, 47 (пен.), Гакпо, 58, 70, Ботман, 87, Броббей, 89 – Болла, 65 (пен.)

Перед третім туром Німеччина та Румунія випереджали Нідерланди на два очки, але нічия давала гарантії лише Бундестім, у якої краща різниця голів. Підопічні Штефана Кунтца хотіли не озиратися на Нідерланди і вирішити свої завдання самотужки. Німці з перших хвилин насіли на ворота суперника, але не змогли реалізувати бодай один момент. Не допоміг навіть пенальті – Лукас Нмеча поцілив у стійку.

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Нідерландам для виходу в плей-офф було достатньо перемогти Угорщину з різницею у два голи. "Помаранчева" молодь виявилася надзвичайно кровожерливою, відвантаживши супернику аж 6 голів. Оформити дубль пощастило лише нападнику ПСВ Коді Гакпо.

Угорці завершили домашній турнір з нулем очок і ганебною різницею 2:11. Погром допоміг Нідерландам посісти першу сходинку завдяки різниці голів. Німці змушені задовольнитися другим місцем, а румуни без жодної поразки у важкій групі гідно прощаються з Євро.

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