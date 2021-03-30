Чемпионат мира-2022, квалификация, 3-й тур

Группа A

Азербайджан – Сербия – 1:2

Голы: Махмудов, 59 (пенальти) – Митрович, 16, 81

Группа H

Кипр – Словения – 1:0

Гол: Питтас, 42

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Сербы приехали в Баку в статусе фаворитов и решили подтвердить свой ранг со старта. Уже на 16-й минуте балканцы отобрали мяч на чужой половине и быстро разыграли хрестоматийную контратаку. В конце концов, Тадич отдал пас на линию штрафной, где Александар Митрович принял мяч, обыграл защитника и пробил точно в дальний угол – 0:1!

В дальнейшем "белые орлы" продолжили контролировать ход игры, но не смогли воплотить свое преимущество во второй забитый мяч. Зато свой шанс использовали кавказцы. На 59-й минуте Костич в простой ситуации завалил Эмина Махмудова в штрафной, а сам пострадавший в стиле Жоржиньо реализовал одиннадцатиметровый. Спасать Сербию в очередной раз взялся Митрович. На 81-й Саша одним касанием мастера с лета вогнал мяч под штангу после передачи Милинковича-Савича и подарил балканцам вторую победу в рамках отбора.

Зато на Кипре хозяевам для победы хватило и одного забитого мяча. Словенцы тоже переигрывали оппонента в течение 90 минут, но гол хозяев под занавес первого тайма оказался единственным. Киприоты включили прессинг на чужой половине, отобрали мяч, тот оказался перед полукругом штрафной зоны у Йоаниса Питтаса, который одним движением убрал двух защитников и роскошно положил под перекладину!

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