УЕФА принял решение о количестве участников Евро-2028 – оригинальное объяснение
Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение о возможном расширении количества участников на чемпионатах Европы.
УЕФА решила оставить формат проведения чемпионата Европы таким, какой он есть на данный момент, сообщает Sky Sports.
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В организации решили, что предоставление мест в турнире более половины из европейских стран (55 выступает под эгидой УЕФА – прим.) обесценит квалификацию. Кроме того, для этого нужно было бы изменять формат турнира, что, как убеждены в союзе, снизило бы интерес к поединкам.
Таким образом, Евро-2028, которое может состояться в Великобритании (общая заявка Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии) или Турции, будет проходить с 24 участниками.
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