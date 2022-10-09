УЕФА решила оставить формат проведения чемпионата Европы таким, какой он есть на данный момент, сообщает Sky Sports.

Сборная Германии отказалась участвовать в отборе к Евро-2024

В организации решили, что предоставление мест в турнире более половины из европейских стран (55 выступает под эгидой УЕФА – прим.) обесценит квалификацию. Кроме того, для этого нужно было бы изменять формат турнира, что, как убеждены в союзе, снизило бы интерес к поединкам.

Таким образом, Евро-2028, которое может состояться в Великобритании (общая заявка Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии) или Турции, будет проходить с 24 участниками.

Сборная Украины будет в третьей корзине во время жеребьёвки отбора Евро-2024