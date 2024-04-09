В понедельник, 8 апреля, в Дюссельдорфе состоялись переговоры с тренерами сборных, которые завоевали право выступать на Евро-2024. Предметом обсуждения являлось возможное расширение заявки – с 23 до 26 игроков. Об этом информирует ВВС.

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"УЕФА принял к сведению различные мнения и точки зрения. Окончательное решение будет принято в ближайшие недели", – говорится в заявлении организации. Сообщается, что не все тренеры обрадовались такой перспективе – некоторые из них высказались против. Среди аргументов этих наставников значились увеличенные финансовые расходы и сложности, связанные управлением большим количеством игроков.

Напомним, что УЕФА расширил заявки участников на Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.

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