Євро-2024: УЄФА розглядає можливість збільшення заявки всіх учасників – думки тренерів збірних розділилися
УЄФА розглядає можливість збільшення складу команди на літній Євро-2024 до 26 гравців.
У понеділок, 8 квітня, у Дюссельдорфі відбулися переговори з тренерами збірних, які завоювали право виступати на Євро-2024. Предметом обговорення стало можливе розширення заявки – з 23 до 26 гравців. Про це інформує ВВС.
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"УЄФА взяв до відома різні думки і точки зору. Остаточне рішення буде ухвалено найближчими тижнями", – йдеться в заяві організації. Повідомляється, що не всі тренери зраділи такій перспективі – деякі з них висловилися проти. Серед аргументів цих наставників значилися збільшені фінансові витрати і складнощі, пов'язані з управлінням великою кількістю гравців.
Нагадаємо, що УЄФА розширив заявки учасників на Євро-2020 через пандемію коронавірусу.
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