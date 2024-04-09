У понеділок, 8 квітня, у Дюссельдорфі відбулися переговори з тренерами збірних, які завоювали право виступати на Євро-2024. Предметом обговорення стало можливе розширення заявки – з 23 до 26 гравців. Про це інформує ВВС.

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"УЄФА взяв до відома різні думки і точки зору. Остаточне рішення буде ухвалено найближчими тижнями", – йдеться в заяві організації. Повідомляється, що не всі тренери зраділи такій перспективі – деякі з них висловилися проти. Серед аргументів цих наставників значилися збільшені фінансові витрати і складнощі, пов'язані з управлінням великою кількістю гравців.

Нагадаємо, що УЄФА розширив заявки учасників на Євро-2020 через пандемію коронавірусу.

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