Евро-2024: УЕФА определился с временем и местом проведения жеребьевки групп турнира
13:41 - Читати українською
Союз европейских футбольных ассоциаций уже готовится к проведению следующей континентального первенства.
Жеребьевка отборочного раунда Евро-2024 состоится 9 октября в 2022-м, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Местом проведения мероприятия станет Франкфурт. В жеребьевке примут участие 54 национальные команды, которые будут распределены по группам. Финальная часть континетального турнира состоится в Германии.
Напомним, действующим триумфатором турнира остается сборная Италии, которая в финале Евро-2020 одолела англичан.
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