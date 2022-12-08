Евро-2024 U-17: сборная Украины встретится с Германией в отборе
Сборная Украины U-16 получила оппонентов, против которых начнет квалификацию на чемпионат Европы.
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного раунда Евро-2024 U-17. Юношеская сборная Украины (нынешняя U-16) попала в группу 3.
Группа 3
Германия
УКРАИНА
Финляндия
Лихтенштейн
Украина была посеяна из второй корзины, поэтому попала на сильную Германию. Также нашу сборную, согласно правилам УЕФА, развели с белорусами, которые помогают российским оккупантам в войне.
Квалификационный мини-турнир состоится в период с 1 июля по 21 ноября 2023 года. Для выхода в элит-раунд нужно занять первое или второе место в группе (путевки также получат лучшие третьи команды).
Напомним, что сборная Украины U-17 под руководством Юрия Мороза уверенно преодолела аналогичную квалификацию на Евро-2023 и позже сегодня получит соперников в элит-раунде.
Сборная Украины заняла первое место в отборе на Евро-2023 U-17, расписав ничью с Боснией и Герцеговиной