Сборная Украины U-16 получила оппонентов, против которых начнет квалификацию на чемпионат Европы.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного раунда Евро-2024 U-17. Юношеская сборная Украины (нынешняя U-16) попала в группу 3.

Группа 3



Германия

УКРАИНА

Финляндия

Лихтенштейн

Украина была посеяна из второй корзины, поэтому попала на сильную Германию. Также нашу сборную, согласно правилам УЕФА, развели с белорусами, которые помогают российским оккупантам в войне.

Квалификационный мини-турнир состоится в период с 1 июля по 21 ноября 2023 года. Для выхода в элит-раунд нужно занять первое или второе место в группе (путевки также получат лучшие третьи команды).

Напомним, что сборная Украины U-17 под руководством Юрия Мороза уверенно преодолела аналогичную квалификацию на Евро-2023 и позже сегодня получит соперников в элит-раунде.

Сборная Украины заняла первое место в отборе на Евро-2023 U-17, расписав ничью с Боснией и Герцеговиной