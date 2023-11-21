Відбір до Євро-2024, 10-й тур

Група I

Румунія – Швейцарія – 1:0

Гол: Алібек, 50

Андорра – Ізраїль – 0:2

Голи: Сервос, 29 (автогол), Кінда, 81

Косово – Білорусь – 0:1

Гол: Антилевський, 43

Єдина інтрига перед матчами останнього туру полягала в тому, хто фінішує на першому місці в групі – Румунія чи Швейцарія. На кону стояло багато чого – переможець групи потрапляв до другого кошика під час жеребкування Євро-2024, а команда з другого місця – до четвертого. У підсумку на переповненому столичному стадіоні команда Едуарда Йорданеску дотиснула "наті" завдяки голу Дениса Алібека на початку другого тайму.

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У паралельній зустрічі головний тренер збірної Ізраїлю Алон Хазан розпочав підготовку до весняного плей-оффу за вихід на Євро – серед потенційних суперників команди є й Україна. Наставник ізраїльтян одразу попередив, що в Андоррі випустить резервний склад, щоб подивитися на дублерів у справі. Неосновні гравці свого тренера не підвели, незважаючи на не найприємнішу погоду – в Андоррі-ла-Вельє сильно дощило. Гості забили по голу у кожному з таймів: спочатку автоголом відзначився один із трьох центральних захисників господарів Жоан Сервос, а потім півзахисник Кінда подвоїв перевагу своєї команди.

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