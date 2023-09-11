Відбір на Євро-2024

Португалія – Люксембург – 9:0

Голи: Інасіу, 12, 45+4, Рамуш, 18, 34, Жота, 57, 77, Орта, 67, Фернанадеш, 83, Феліш, 88

Словаччина – Ліхтенштейн – 3:0

Голи: Ханцко, 1, Дуда, 3, Мак, 6

Ісландія – Боснія та Герцеговина – 1:0

Гол: Фіннбогасон, 90+2

Латвія – Уельс – 0:2

Голи: Ремзі, 29, Брукс, 90+6

У групі Н фаворити легко перемогли аутсайдерів. Словаччина зняла всі питання на старті зустрічі з Ліхтенштейном, забивши три голи за шість хвилин. Перший влетів вже через 10 секунд після стартового свистка, коли словаки розіграли з центра поля і закинули вперед на Ханцко. Дуда після помилки голкіпера подвоїв перевагу, після чого відзначився Мак.

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Португалія навіть без Роналду рознесла Люксембург. Ще в першому таймі Рамус і Інасіу оформили по дублю. Захиснику двічі ідеально навісив на голову Фернандеш, а форвард ПСЖ забив після невдалої спроби гостей розіграти від воріт і проходу Леау. У другому таймі Фернандеш вирізав ще одну цукерку, асистувавши Жоті. Після чого вже сам Жота допоміг забити Орті та зробив дубль. А Бруну і Феліш поставили крапку.

У третьому матчі цієї групи Ісландія буквально на останніх секундах вирвала перемогу над Боснією та Герцеговиною. Фіннбогасон завершив затяжну фінальну атаку. Острів'яни набрадт 6 очок і наздогнали балканців у таблиці. Люксембург (10 пунктів) залишається третім, Словаччина з 13 балами закріпилася на другому місці, а Португалія лідирує, маючи 18 очок.

Уельс здолав Латвію завдяки пенальті. Ремзі реалізував 11-метровий. У компенсований час Вілсон і Брукс спіймали латвійців на контратаці. Валлійці набрали 7 очок і наздогнали Вірменію Петракова в таблиці групи D. Латвія на дні з нулем, а першість ділять Хорватія та Туреччина.