Авторитетный ресурс SofaScore составил символическую сборную 11-ти лучших игроков 1/8 финала Евро-2020. Украина делегировала в команду одного представителя.

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Им стал Александр Зинченко, который в матче со Швецией записал в свой актив гол+пас. Универсал "сине-желтых" получил самый высокий балл среди всех игроков, которые оказались в сборной – 8,8. Наименьшую оценку имеет Сесар Аспиликуэта – 7,7.

Заметим, Зинченко сыграл на нынешнем чемпионате Европы все 4 поединка. Улучшить статистику результативных действий он сможет 3 июля в поединке 1/4 финала против Англии.

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