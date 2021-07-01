"Англия – это, безусловно, серьезный соперник. По подбору игроков, командной игре, индивидуальному мастерству команда Гарета Саутгейта вышла на топ-уровень.

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Что касается сборной Украины, то меня беспокоит вопрос восстановления игроков в физическом и психологическом планах, ведь в запасе есть только трое суток, а предыдущая игра со Швецией была очень энергозатратной, а также эмоциональной. Будем надеяться, что тренерский штаб сможет привести в порядок игровой и психологический тонус подопечных и настроить команду на свою игру, несмотря на статус соперника.

Результат встречи прогнозировать не берусь, ведь футбол – непредсказуемый. Однако, у меня есть предчувствие на положительный результат. Хочу пожелать нашей сборной хорошей игры и везения", – цитирует Сабо Footboom.

Добавим, что встреча Украины и Англии состоится 3 июля в 22:00 в Риме на Стадио Олимпико. Победитель этой пары в полуфинале Евро-2020 встретится с триумфатором поединка Дания – Чехия.

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