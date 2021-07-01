Універсал збірної України Олександр Зінченко отримав солідне визнання за гру проти Швеції (2:1).

Авторитетний ресурс SofaScore склав символічну збірну 11-ти найкращих гравців 1/8 фіналу Євро-2020. Україна делегувала у команду одного представника.

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Ним став Олександр Зінченко, який у матчі зі Швецією записав до свого активу гол+пас. Універсал "синьо-жовтих" отримав найвищий бал серед усіх гравців, які опинились у збірній – 8,8. Найменшу оцінку має Сесар Аспілікуета – 7,7.

Зауважимо, Зінченко відіграв на нинішньому чемпіонаті Європи всі 4 поєдинки. Покращити статистику результативних дій він зможе 3 липня у двобої 1/4 фіналу проти Англії.

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