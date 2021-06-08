"В какой форме он находится – большой вопрос, ведь очень мало тренировок провел, у него постоянный дискомфорт, неприятно. Тот врач, который знает особенности его организма, возможно, сможет подготовить его к тренировкам и подвести его в оптимальной форме к чемпионату Европы.

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К нему сейчас приехал физиотерапевт. Виктора хотят полностью восстановить, но, в любом случае, без тренировок форму не набрать. Андрей Шевченко будет верить в него до конца, это серьезная боевая единица, он очень рассчитывает на этого футболиста", – сказал Цыганык в авторской программе на YouTube.

Заметим, 23-летний хавбек, несмотря на повреждение, остался в финальной заявке сборной на Евро и отправился с командой в Бухарест.

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