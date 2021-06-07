"Испортило ли удаление в составе Кипра тактические планы на игру? Тактический план никак не испортило. Нам бы хотелось, чтобы сегодняшняя игра обеспечила нагрузки для ребят. Я попросил их не сбавлять темп во втором тайме. Мы постоянно держали мяч, создавали моменты. Очень важно для команды и игроков, чтобы каждый выполнял необходимый объем работы. Команда сегодня выглядела лучше, поскольку была более свежой, это видно невооруженным глазом. Это позитивная информация для нас.

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Выход Забарного справа связан с повреждением Тымчика или это эксперимент? И то, и другое. Мы были вынуждены попытаться поставить Забарного справа, потому что нам нужно искать опции, понимая ситуацию. К сожалению, Тымчик никак не может набрать форму. Он тренируется, но у него есть небольшая проблема. Я знаю, что он переживает. Это касается и Цыганкова. Это два игрока, на которых мы рассчитываем. Надеюсь, что они поправятся и подойдут в хорошей форме до тех игр, когда они будут нам необходимы, и помогут нам. Они пока освобождены от тренировочного процесса, лечатся. Надеемся, что в ближайшее время они будут тренироваться.

У нас никакой эйфории нет и не могло быть. Мы прошли три фазы подготовки. Форма футболистов мне понравилась. Видно, что ребята выходят из-под нагрузок. То, что мы выиграем – всегда положительно. Хороший футбол – тоже. Но эйфории не должно быть. Этот матч мы рассматриваем в качестве подготовки к финальной части. Там будут совсем другие команды, другие игры. Ребята это прекрасно понимают, мы с ними на эту тему говорили. Я считаю, что этап нашей подготовки прошел очень хорошо. Этим мы довольны, а дальше будем двигаться вперед.

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Мне всегда хочется, чтобы наши игроки забивали, это касается не только пенальти, но и любых моментов. Когда они не реализуют их, я все-таки нервничаю. Ярмоленко не реализовал последний пенальти, поэтому важно, чтобы он забил и почувствовал эту уверенность.

Заявление Де Бура? Я к этому отношусь спокойно. Наверное, он знает то, чего не знаю я. Мы в нашей группе относимся с уважением к любой команде. У нас непростой квартет, будут сложные игры, мы к ним готовимся. Выход в какой стадии на Евро-2020 будет считаться успехом для нашей команды? Как я уже сказал, у нас непростая группа. Если мы с ней выйдем, это уже будет хороший результат.

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Сколько футболистов полетит с командой в Бухарест? Я думаю, сегодня мы еще раз поговорим с врачами. Посмотрим, оценим шансы травмированных игроков, есть ли смысл добавлять кого-то. Мы планируем полететь составом из 26-ти игроков, если не будет каких-либо изменений. Надеюсь, их не будет", – цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

Добавим, что Евро-2020 начнется для нашей сборной 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C команда Андрея Шевченко сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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