УЕФА готовит неприятные новости для поклонников футбола, которые планируют поддержать свои национальные сборные на чемпионате Европы-2020.

Союз европейских футбольных ассоциаций может принять ряд ограничений на континентальном форуме, старт которого запланирован на 11 июня. В частности, о присутствии болельщиков на матчах.

УЕФА раздумывает над введением запрета иностранцам посещать поединки группового этапа Евро. Это означает, что матчи смогут посещать только жители тех стран, которые будут принимать игры. Данные ограничения частично могут быть сняты только в плей-офф. Да и тогда количество иностранцев будет существенно сокращено, информирует The Times.

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Соответственно, сборная Украины рискует остаться без поддержки болельщиков на матчах группового турнира против Нидерландов (в Амстердаме), Северной Македонии и Австрии (в Бухаресте). Отмечается, что в случае принятия такого решения УЕФА вернет деньги абсолютно всем, кто купил билеты, и начнет реализацию пропусков с нуля после решения местных властей касательно разрешенного количества зрителей.

При этом стадион Уэмбли, который примет полуфиналы и финал турнира, будет заполнен максимум на 30%. Соответственно, далеко не все обладатели билетов смогут попасть на поединки.

Напомним, окончательное решение о формате проведения чемпионата Европы УЕФА объявит в начале апреля. Турнир должен был пройти еще летом прошлого года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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