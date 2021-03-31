Наставники национальных команд получили больше возможностей для ротации на Евро-2020.

На очередном заседании исполнительного комитета УЕФА приняли решение увеличить количество замен на Евро-2020, сообщает официальный сайт организации.

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Таким образом, в финальной части турнира тренеры смогут смогут проводить до 5-ти замен за игру. Напомним, традиционно на континентальном первенстве разрешалось только три замены. Такие нововведения уже действуют на отборочных поединках к ЧМ-2022 и связаны они с пандемией.

Напомним, финальная часть турнира Евро-2020 будет проходить с 11 июня по 11 июля.

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