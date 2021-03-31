Лондон и Санкт-Петербург станут главными претендентами на проведение Евро в случае сложной ситуации, – журналист
УЕФА готовится к худшему сценарию перед проведением Евро-2020.
Велика вероятность, что от плана с 12 городами-хозяевами придется отказаться.
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В случае вынужденного сокращения УЕФА будет выбирать наиболее оптимальные варианты для проведения турнира. Журналист Танкреди Палмери раскрывает двух фаворитов – Лондон и Санкт-Петербург. Эти два города смогут принять максимальное количество фанатов, а другим хозяевам придется смириться с потерей права на проведение матчей.
Напомним, Евро-2020 должен состояться в этом году с 11 июня по 11 июля. Полный список городов-хозяев пока выглядит следующим образом – Лондон, Санкт-Петербург, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.
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