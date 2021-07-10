Поведінка вболівальників збірної Англії у півфіналі Євро-2020 не залишилась безкарною.

Контрольно-етичний та дисциплінарний орган УЄФА ухвалив рішення оштрафувати Англійську футбольну асоціацію на 30 тисяч євро за кілька порушень з боку англійських фанатів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Зокрема, йдеться про використання лазерної указки під час пробиття пенальті, порушення під час виконання національних гімнів країн та піротехніки на трибунах Вемблі.

Нагадаємо, збірна Англії обіграла Данію в екстратаймах (2:1) завдяки досить суперечливому пенальті. Цікаво, що перед пробиттям помітно, як у обличчя Шмейхеля світили лазерною указкою.

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