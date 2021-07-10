Профессор Адам Харт озвучил возможную проблему, которая может помешать будущему финалу Евро-2020 между Италией и Англией.

Радары обнаружили целое нашествие летающих муравьев в районе Лондона и юго-востока Великобритании, сообщает Sky News.

Италия – Англия: прогноз на финал Евро-2020

Часть насекомых может "захватить" Уэмбли, где будет проходить финал Евро-2020. Отмечается, что летающие муравьи наиболее активны в период с июня по сентябрь, поэтому избежать их присутствия будет почти невозможно.

Присутствие именно этих насекомых на спортивных соревнованиях – не новость для Великобритании. Летающие муравьи являются частыми "гостями" на теннисном турнире Уимблдон, который обычно проводится именно летом.

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