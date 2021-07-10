Италия – Англия: нашествие летающих муравьев может осложнить проведение финала Евро-2020
Профессор Адам Харт озвучил возможную проблему, которая может помешать будущему финалу Евро-2020 между Италией и Англией.
Радары обнаружили целое нашествие летающих муравьев в районе Лондона и юго-востока Великобритании, сообщает Sky News.
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Часть насекомых может "захватить" Уэмбли, где будет проходить финал Евро-2020. Отмечается, что летающие муравьи наиболее активны в период с июня по сентябрь, поэтому избежать их присутствия будет почти невозможно.
Присутствие именно этих насекомых на спортивных соревнованиях – не новость для Великобритании. Летающие муравьи являются частыми "гостями" на теннисном турнире Уимблдон, который обычно проводится именно летом.
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