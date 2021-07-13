Евро-2020: УЕФА обнародовал символическую сборную турнира
14:13 - Читати українською
Определилась команда лучших игроков по итогам чемпионата Европы.
УЕФА на официальном сайте опубликовал свою версию одиннадцати героев турнира.
Доннарумма не праздновал отражение решающего пенальти в финале Евро – герой Италии объяснил странное поведение
Вратарь: Доннарумма (Италия);
Защитники: Уокер, Магуайр, (Англия), Бонуччи, Спинаццола (Италия);
Полузащитники: Хейберг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педри (Испания);
Нападающие: Кьеза (Италия), Лукаку (Бельгия), Стерлинг (Англия)
Напомним, победителем турнира стала сборная Италии, которая в финале одолела Англию по итогам серии пенальти.
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