Євро-2020: УЄФА оприлюднив символічну збірну турніру
14:13 - Читать на русском
Визначилася команда найкращих гравців за підсумками чемпіонату Європи.
УЄФА на офіційному сайті опублікував свою версію одинадцяти героїв турніру.
Доннарумма не святкував відбиття вирішального пенальті у фіналі Євро – герой Італії пояснив дивну поведінку
Воротар: Доннарумма (Італія);
Захисники: Вокер, Магуайр, (Англія), Бонуччі, Спінаццола (Італія);
Півзахисники: Хьойберг (Данія), Жоржінью (Італія), Педрі (Іспанія);
Нападники: К'єза (Італія), Лукаку (Бельгія), Стерлінг (Англія)
Нагадаємо, переможцем турніру стала збірна Італії, яка у фіналі здолала Англію за підсумками серії пенальті.
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