Евро-2020: УЕФА дал официальный ответ касательно возможности изменения количества городов-хозяев турнира

Руководящий орган европейского футбола надеется, что перенос Евро-2020 на следующий год станет последним изменением плана проведения чемпионата.

Напомним, ранее УЕФА перенес чемпионат Европы-2020 на следующий год. Турнир планируется провести в 12 городах Европы: Риме, Санкт-Петербурге, Мюнхене, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго и Лондоне. Недавно появилась информация, что столица Дании может отказаться от проведения поединков из-за перенасыщенности спортивного календаря на 2021 год.

Евро-2020 может недосчитаться одного города-хозяина

Каждая ассоциация должна была предоставить окончательный ответ УЕФА о возможности проведения матчей до 30 апреля. В настоящее время Союз планирует проведение чемпионата Европы в предварительно утвержденных 12 городах, сообщает RIA.

"Ожидается, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Мы настроены провести турнир по тому же расписанию и в тех же 12 городах. Однако, на сегодняшний день календарь турнира официально не утвержден. Мы продолжаем находиться в контакте со всеми 12 городами по этому вопросу", – цитирует издание ответ пресс-службы УЕФА.

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