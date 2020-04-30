Євро-2020: УЄФА дав офіційну відповідь щодо можливості зміни кількості міст-господарів турніру

Керівний орган європейського футболу сподівається, що перенесення Євро-2020 на наступний рік стане останньою зміною плану проведення чемпіонату.

Нагадаємо, раніше УЄФА переніс чемпіонат Європи-2020 на наступний рік. Турнір заплановано провести у 12 містах Європи: Римі, Санкт-Петербурзі, Мюнхені, Баку, Бухаресті, Будапешті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Дубліні, Глазго та Лондоні. Нещодавно з'явилася інформація, що столиця Данії може відмовитися від проведення поєдинків через перенасиченість спортивного календаря на 2021 рік.

Євро-2020 може недорахуватися одного міста-господаря

Кожна асоціація повинна була надати остаточну відповідь УЄФА щодо можливості проведення матчів до 30 квітня. Наразі Союз планує проведення чемпіонату Європи у попередньо затверджених 12 містах, повідомляє RIA.

"Очікується, що Євро-2020 пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року. Ми налаштовані провести турнір з тим же розкладом і в тих же 12 містах. Проте, на сьогоднішній день календар турніру офіційно не затверджений. Ми продовжуємо перебувати в контакті з усіма 12 містами щодо цього питання", – цитує видання відповідь прес-служби УЄФА.

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