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Евро-2020 может недосчитаться одного города-хозяина

20:33 76 Читати українською
Евро-2020 может недосчитаться одного города-хозяина
Дания может не принять Евро-2020 / UEFA

Проведение матчей чемпионата Европы-2020 в Копенгагене оказалось без угрозой.

Столица Дании может отказаться от проведения поединков чемпионата Европы-2020, который в связи с пандемией коронавируса перенесли на лето следующего года. Причина в том, что в спортивном календаре на следующий год уже возникли накладки. Копенгаген планирует принять 3 этапа популярной мировой велогонки Тур де Франс, которые должны пройти как раз в период Евро.

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Руководитель Футбольного союза Дании Йеспер Меллер оценил вероятность проведения поединков как 50 на 50. Дания должна предоставить окончательный ответ УЕФА о возможности проведения матчей до 30 апреля, сообщает Sky Sports со ссылкой на датские СМИ.

К слову, в Копенгагене на стадионе Паркен должны пройти матчи группы B: Дания – Финляндия, Дания – Бельгия, Россия – Дания, а также один поединок 1/8 финала.

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