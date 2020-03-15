Евро-2020: Турция предложила спасти проведение турнира, став единственной страной-хозяином

УЕФА получил предложение провести чемпионат Европы-2020 по предварительно утвержденному графику. Правда, с важным нюансом.

Как известно, пандемия коронавируса COVID-19 заставила приостановить еврокубки и практически все национальные чемпионаты Европы. Под угрозой оказалось проведение даже чемпионата Европы-2020, который сейчас все еще запланирован с 12 июня по 12 июля в 12-ти городах Европы. Впрочем, уже во вторник, 17 марта, УЕФА может принять решение о перенесении турнира.

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Турция, которую болезнь пока практически не затронула (там зарегистрировано всего несколько случаев), сделала едва ли не последнюю попытку спасти своевременное проведение чемпионата. Турки предложили УЕФА провести все поединки турнира в их стране.

Впрочем, несмотря на хорошие отношения главы УЕФА Александера Чеферина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, такой вариант является практически нереальным. Практически со стопроцентной вероятностью Евро-2020 пройдет в следующем году, отмечает AS.

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