Разгромное поражение россиян в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 от Бельгии уже вошло в историю чемпионатов Европы.

Поражение России стало крупнейшим в истории чемпионатов Европы для страны, которая принимает турнир, сообщает Gracenote.

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Отметим, что матчи Евро-2020 проводятся в 11 странах Европы: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии и Шотландии.

Напомним, Бельгия легко разбила Россию (3:0) и ожидаемо возглавила группу B из-за лучшей разницы голов, чем у финнов.

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