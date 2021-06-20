Кевин де Брюйне, Мануэль Локателли, Криштиану Роналду и Алексей Миранчук претендуют на звание самого красивого гола во 2-м туре Евро-2020.

Роналду эффектным пасом пяткой оставил в дураках Рюдигера – момент дня на Евро-2020

Бельгиец отметился точным выстрелом в дальний угол после классной комбинации с участием Лукаку и братьев Азаров. Локателли и Роналду забивали уже в пустые ворота Швейцарии и Германии соответственно – для первого все сделал Беррарди, а Криштиану забил после молниеносной контратаки. Миранчук же красивым ударом в дальнюю девятку принес первую победу России на Евро-2020.

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