Евро-2020: Роналду и де Брюйне против конкурента Малиновского из России в борьбе за самый красивый гол 2-го тура
Официальный твиттер УЕФА определил претендентов на звание лучшего гола по итогам 2-го тура группового этапа Евро-2020.
Кевин де Брюйне, Мануэль Локателли, Криштиану Роналду и Алексей Миранчук претендуют на звание самого красивого гола во 2-м туре Евро-2020.
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Бельгиец отметился точным выстрелом в дальний угол после классной комбинации с участием Лукаку и братьев Азаров. Локателли и Роналду забивали уже в пустые ворота Швейцарии и Германии соответственно – для первого все сделал Беррарди, а Криштиану забил после молниеносной контратаки. Миранчук же красивым ударом в дальнюю девятку принес первую победу России на Евро-2020.
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