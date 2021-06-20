Италия уже решила промежуточные турнирные задачи, обеспечив себе выход в 1/8 финала. Ниже второй позиции "Скуадра Адзурра" уже не опустится, но амбиции команды простираются далеко за пределы ранних стадий плей-офф. В первых двух турах итальянцы уничтожили Турцию и Швейцарию с одинаковым счетом (по 3:0), ворвавшись в список реальных претендентов на чемпионство Европы. Именно так подопечных Роберто Манчини оценивают фанаты и пресса, и это тот случай, когда массы не ошибаются.

Герой дня: Мануэль Локателли продинамил Шахтер, хочет к Роналду, разрывает Евро-2020 и набивает себе цену

Италия прямо сейчас выглядит коллективом без слабых мест. Во встрече против Турции команда продемонстрировала умение прижимать и разрывать "автобусы", а в поединке со швейцарцами сборная легко расправилась с высоким прессингом. Итальянцы выглядят сверхмощно как в своей общей организации, так и в адаптации под особенности сильных соперников – на описание тактических инструментов "Скуадры" в различных фазах игры можно потратить несколько часов.

Что самое главное, вся эта красота приносит превосходные результаты. Италия с осени 2018-го провела серию в 29 матчей без поражений, одержав 24 победы и забив 80 голов (при 7 пропущенных) – а 30-й матч без проигрышей повторит рекорд 1935-39 гг. Победа же над Швейцарией стала 10-й подряд без пропущенных голов.

В составе сборной особенно выделяется парочка из Сассуоло – Берарди и Локателли организовали для апеннинцев половину голов на Евро-2020. Кроме них, впечатлил римлянин Спинаццола, которого можно назвать лучшим левым фулбэком на турнире. Да и вообще все футболисты "Скуадры" выглядят шикарно – впрочем, сегодня подавляющее большинство её лидеровесли и выйдет на поле, то не надолго. Италия демонстрирует энергозатратный футбол, который рискует болезненно отозваться в плей-офф, поэтому команде необходимо экономить силы. Этот факт открывает Уэльсу большие возможности.

Шансы валлийцев потерять третье место в группе даже не мизерные, а микроскопические. В список четырёх лучших третьих мест при 4-х очках в активе попасть тоже довольно просто, но в последнем туре всё может переиграться – гарантии на выход в плей-офф нет. Соответственно, задача на Стадио Олимпико у подопечных Роберта Пейджа выглядит просто – команде необходимо зацепиться за ничью. Благо, итальянцев она устроит, а состав "Скуадры Адзурры" сегодня будет не самым мощным.

В предыдущем матче Уэльс устроил настоящий концерт, уверенно переиграв турок благодаря перформансу Бейла и Рэмзи, но столь карнавальная игра "драконов" стала возможной благодаря позорному футболу турок. Для валлийцев такие яркие победы не характерны – в основном, они закрываются, работают от единоборств и стандартов, забивают один гол и пропускают столько же. В таком ключе команда провела два года до Евро-2020 и именно так подопечные Роба Пейджа стартовали на турнире, зацепившись за очки со Швейцарией. Для поединка против Италии подобный стиль выглядит оптимальным вариантом.

Кадровая ситуация

Италия точно проведёт масштабную ротацию, если не выставит полный резерв. Не просто же так Роберто Манчини обмолвился об усталости и трёх матчах сборной за десять дней – хотя также он пообещал прессе сыграть на победу. Нескольких лидеров в основе он наверняка прибережёт, но выход Кьезы, Белотти и Бернардески в старте кажется очень вероятным. В центре обороны точно появится Ачерби, которыйсменил травмированного Кьеллини в матче со Швейцарией, а Толои и Эмерсон должны предоставить отдых Спинаццоле и Флоренци – тем более, что Толои недавно отличиился ассистом.

У валлийцев проблем с составом нет. Вопросы может вызвать только схема – в поединках против Швейцарии и Турции "драконы" сыграли в четыре защитника, но на матч против Италии логичным выглядит возвращение в тройку. С другой стороны, победный состав ротацией тревожат редко, а эксперименты с линией обороны на крупных турнирах могут вылезти боком. Существует большая вероятность, что Роб Пейдж ничего не поменяет.

Ориентировочные составы на матч Италия – Уэльс

Италия: Доннарумма – Толой, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон – Барелла, Жоржинью, Вератти – Бернардески, Белотти, Кьеза

Уэльс: Уорд – Робертс, Мэфам, Родон, Дэвис – Морелл, Аллен – Бэйл, Рэмзи, Джеймс – Мур

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Обе сборные устроит ничья. Италия в таком случае останется на первом месте и сыграет в 1/8 финала со второй командой группы С (Украина / Австрия), а Уэльс обеспечит выход в плей-офф со второго места. При этом "Скуадра" сегодня точно выйдет в полурезервном составе, а "драконы" точно закроются в низком блоке, пытаясь засушить игру – благо, в этом деле валлийцы разбираются.

Впрочем, даже в ослабленном лайн-апе Италия выглядит на порядок сильнее Уэльса, а мотивация у резервистов сегодня будет чрезвычайно высокой. Поверить в отсутствие хотя бы одного гола со стороны апеннинцев в таких условиях трудно, а вот сможет ли ответить на него Уэльс? Есть сомнения. Именно поэтому есть смысл поставить на победу подопечных Роберто Манчини.

Бейл устроил шоу на Евро: гениальные ассисты, пенальти в стиле Бекхэма, уничтожение Турции и большой шаг к плей-офф