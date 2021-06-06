Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался относительно дизайна новой формы сборной Украины, в которой "сине-желтые" будут выступать на Евро-2020.

"В УЕФА обязательно на это отреагируют и запретят форму. Есть регламент, где четко прописано, какие символы и флаги можно изображать. На тренировочной форме они могут так сделать, а на боевой (игровой – прим.) не имеют права", – отметил Колосков в комментарии изданию Чемпионат.

Евро-2020: в России возмущены новой формой сборной Украины и призывают УЕФА запретить ее использование

Напомним, сегодня состоялась презентация новой экипировки "сине-желтых", на котором есть надписи "Слава Украине!" и "Героям слава", а также изображена карта Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями. Форму выпустили специально к Евро-2020. В России уже возмутились новым дизайном, поскольку он "выражает политическую позицию".

Сам чемпионат Европы начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

Євро-2020: приземлена збірна України, конкуренти сяють іменами, але не грою, темна конячка з Балкан – прев'ю групи C