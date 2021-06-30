Евро-2020: определились все пары 1/4 финала турнира – Украина получила топ-соперника
Последние матчи 1/8 финала чемпионата Европы позволили окончательно определиться с четвертьфинальными парами.
В заключительном матче дня сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020 одолела Швецию в напряженном матче 2:1 и в четвертьфинале встретится с Англией, которая несколькими часами ранее уверенно победила Германию со счетом 2:0.
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Все пары 1/4 финала Евро-2020 выглядят следующим образом:
Швейцария – Испания
Бельгия – Италия
Чехия – Дания
Украина – Англия
Напомним, четвертьфинальные поединки европейского первенства пройдут 2-3 июля.
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