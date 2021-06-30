В заключительном матче дня сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020 одолела Швецию в напряженном матче 2:1 и в четвертьфинале встретится с Англией, которая несколькими часами ранее уверенно победила Германию со счетом 2:0.

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Все пары 1/4 финала Евро-2020 выглядят следующим образом:

Швейцария – Испания

Бельгия – Италия

Чехия – Дания

Украина – Англия

Напомним, четвертьфинальные поединки европейского первенства пройдут 2-3 июля.

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