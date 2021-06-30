У завершальному матчі дня збірна України в 1/8 фіналу Євро-2020 здолала Швецію у напруженому матчі 2:1 і у чвертьфіналі зустрінеться з Англією, яка кількома годинами раніше впевнено перемогла Німеччину з рахунком 2:0.

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Всі пари 1/4 фіналу Євро-2020 виглядають наступним чином:

Швейцарія – Іспанія

Бельгія – Італія

Чехія – Данія

Україна – Англія

Нагадаємо, чвертьфінальні поєдинки європейської першості відбуватимуться вже 2-3 липня.

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