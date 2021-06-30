Євро-2020: визначились усі пари 1/4 фіналу турніру – Україна отримала топ-суперника
Останні матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи дозволили остаточно визначитись із чвертьфінальними парами.
У завершальному матчі дня збірна України в 1/8 фіналу Євро-2020 здолала Швецію у напруженому матчі 2:1 і у чвертьфіналі зустрінеться з Англією, яка кількома годинами раніше впевнено перемогла Німеччину з рахунком 2:0.
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Всі пари 1/4 фіналу Євро-2020 виглядають наступним чином:
Швейцарія – Іспанія
Бельгія – Італія
Чехія – Данія
Україна – Англія
Нагадаємо, чвертьфінальні поєдинки європейської першості відбуватимуться вже 2-3 липня.
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