Сборные Италии и Англии встретятся в финальном поединке Евро-2020.

Англия вышла в финал Евро-2020, дожав Данию в компенсированное время благодаря скандальному пенальти

Отметим, что Италия выигрывала Чемпионат Европы в далеком 1968 году, тогда как Англия ни разу не побеждала на европейском первенстве.

Напомним, что финал состоится на Уэмбли 11 июля, начало в 22:00. Италия в серии пенальти обыграла Испанию, тогда как Англия в овертайме переиграла Данию.

Италия одолела Испанию и стала финалистом Евро-2020: Луис Энрике переиграл Манчини, "Скуадру Адзурру" рано короновать