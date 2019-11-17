Украина и еще 2 сборные гарантировали себе место в первой корзине при жеребьевке Евро-2020

Сборная Украины завершила отбор на Евро-2020, квалифицировавшись с первого места группы B. Наша команда при жеребьевке финальной части будет сеяной из первой корзины.

Украина гарантировала себе место в первой корзине при жеребьевке финальной части Евро-2020. Церемония жеребьевки пройдет 30 ноября в Бухаресте и начнется в 19:00 по Киеву.

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Благодаря ничьей в Сербии "сине-желтые" присоединились к Бельгии и Италии, которые ранее также обеспечили себе посев в элитной корзине. В активе сборной Украины 20 очков в квалификации – команду Шевченко уже точно не сможет обойти Франция, которая является действующим чемпионом мира. Также нашу сборную не опередят Дания и Польша.

Украина может опуститься максимум на 6-ю позицию в заочном рейтинге (сейчас подопечные Шевченко занимают 3 место, уступая Бельгии и Италии).

Напомним, первая корзина будет состоять из 6-ти команд, которые заняли первые места в своих отборочных группах.

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