Євро-2020: визначилися 17 з 24 учасників фінального етапу

Список учасників основної стадії Євро-2020 за підсумками кваліфікації близький до свого остаточного формування.

До збірних України, Італії, Іспанії, Бельгії, Польщі, Росії, Туреччини, Англії, Франції, Чехії, Фінляндії, Швеції, Нідерландів, Німеччини, Хорватії та Австрії приєднались і чинні чемпіони Європи – португальці.

Україна та ще 2 збірні гарантували собі місце в першому кошику при жеребкуванні Євро-2020

Роналду і компанія здолали Люксембург (2:0), завдяки чому вслід за Україною стали другим "делегатом" на Євро-2020 від групи В. Всього за підсумками відбору місце у головній стадії першості отримають 20 команд, тобто залишилось три вакантні місця. Ще чотири учасники зможуть пробитися на континентальний турнір через Лігу націй.

До слова, жеребкування групового етапу Євро-2020 відбудеться 30 листопада у Бухаресті.

Україна в Сербії вирвала драматичну нічию завдяки Бєсєдіну, завершивши відбір Євро-2020 без поразок