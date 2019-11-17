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Євро-2020: визначилися 17 з 24 учасників фінального етапу

21:43 791 Читать на русском
Євро-2020: визначилися 17 з 24 учасників фінального етапу
Чинні чемпіони приєдналися до учасників Євро-2020 / Reuters

Список учасників основної стадії Євро-2020 за підсумками кваліфікації близький до свого остаточного формування.

 
Бруну Фернандеш 39’
Кріштіану Роналду 86’
39’ Бруну Фернандеш
86’ Кріштіану Роналду

До збірних України, Італії, Іспанії, Бельгії, Польщі, Росії, Туреччини, Англії, Франції, Чехії, Фінляндії, Швеції, Нідерландів, Німеччини, Хорватії та Австрії приєднались і чинні чемпіони Європи – португальці.

Україна та ще 2 збірні гарантували собі місце в першому кошику при жеребкуванні Євро-2020

Роналду і компанія здолали Люксембург (2:0), завдяки чому вслід за Україною стали другим "делегатом" на Євро-2020 від групи В. Всього за підсумками відбору місце у головній стадії першості отримають 20 команд, тобто залишилось три вакантні місця. Ще чотири учасники зможуть пробитися на континентальний турнір через Лігу націй.

До слова, жеребкування групового етапу Євро-2020 відбудеться 30 листопада у Бухаресті.

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Теги
Євро-2020 Португалія Португалія Люксембург - Португалія
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