Евро-2020: определилась третья пара 1/4 финала турнира
00:57 - Читати українською
Очередной игровой день первой стадии плей-офф чемпионата Европы позволил определить еще двух участников четвертьфинала.
осн. час ( 3 : 3 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
57’ Карим Бензема
59’ Карим Бензема
75’ Поль Погба
Харис Сеферович 15’
Харис Сеферович 81’
Марио Гавранович 90’
15’ Харис Сеферович
57’ Карим Бензема
59’ Карим Бензема
75’ Поль Погба
81’ Харис Сеферович
90’ Марио Гавранович
Нелегкие победы Испании и Швейцарии вывели их в 1/4 финала. Там команды сыграют между собой. Этот поединок состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.
Хорватия – Испания – 3:5 – видео голов и обзор матча
Определенные пары 1/4 финала Евро-2020:
Швейцария – Испания
Бельгия – Италия
Чехия – Дания
К слову 29 июня определятся последние два участника четвертьфинальной стадии. За путевки в 1/4 финала поборются между собой сборные Англии и Германии, а также команды Швеции и Украины соответственно.
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