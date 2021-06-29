Очередной игровой день первой стадии плей-офф чемпионата Европы позволил определить еще двух участников четвертьфинала.

Нелегкие победы Испании и Швейцарии вывели их в 1/4 финала. Там команды сыграют между собой. Этот поединок состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.

Хорватия – Испания – 3:5 – видео голов и обзор матча

Определенные пары 1/4 финала Евро-2020:

Швейцария – Испания

Бельгия – Италия

Чехия – Дания

К слову 29 июня определятся последние два участника четвертьфинальной стадии. За путевки в 1/4 финала поборются между собой сборные Англии и Германии, а также команды Швеции и Украины соответственно.

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