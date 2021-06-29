Євро-2020: визначилася третя пара 1/4 фіналу турніру
29 червня 00:55 - Читать на русском
Черговий ігровий день першої стадії плей-офф чемпіонату Європи дозволив визначити ще двох учасників чвертьфіналу.
осн. час ( 3 : 3 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
57’ Карім Бензема
59’ Карім Бензема
75’ Поль Погба
Харіс Сеферовіч 15’
Харіс Сеферовіч 81’
Маріо Ґаврановіч 90’
15’ Харіс Сеферовіч
57’ Карім Бензема
59’ Карім Бензема
75’ Поль Погба
81’ Харіс Сеферовіч
90’ Маріо Ґаврановіч
Нелегкі перемоги Іспанії і Швейцарії вивели їх до 1/4 фіналу. Там команди зіграють між собою. Цей поєдинок відбудеться 2 липня у Санкт-Петербурзі.
Хорватія – Іспанія – 3:5 – відео голів і огляд матчу
Визначені пари 1/4 фіналу Євро-2020:
Швейцарія – Іспанія
Бельгія – Італія
Чехія – Данія
До слова, 29 червня визначаться останні два учасники чвертьфінальної стадії. За путівки до 1/4 фіналу поборються між собою збірні Англії та Німеччини і команди Швеції та України відповідно.
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