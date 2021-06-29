Черговий ігровий день першої стадії плей-офф чемпіонату Європи дозволив визначити ще двох учасників чвертьфіналу.

Нелегкі перемоги Іспанії і Швейцарії вивели їх до 1/4 фіналу. Там команди зіграють між собою. Цей поєдинок відбудеться 2 липня у Санкт-Петербурзі.

Хорватія – Іспанія – 3:5 – відео голів і огляд матчу

Визначені пари 1/4 фіналу Євро-2020:

Швейцарія – Іспанія

Бельгія – Італія

Чехія – Данія

До слова, 29 червня визначаться останні два учасники чвертьфінальної стадії. За путівки до 1/4 фіналу поборються між собою збірні Англії та Німеччини і команди Швеції та України відповідно.

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