23-летний нападающий "сине-желтых" испытывает дискомфорт в мышцах, сообщил Николай Васильков – пресс-атташе Андрея Шевченко.

Украина – Кипр: команда Шевченко провела вынужденную замену в заявке на матч из-за повреждения лидера Динамо

Проблемы со здоровьем начались у Довбика после столкновения на тренировке, а вчера футболист выполнял только беговую работу. Артем, к слову, попал в заявку на спарринг против Кипра, но пока неизвестно, будет ли он играть.

Заметим, встреча против киприотов стартует уже в 19:00 на ОСК Металлист в Харькове. Евро-2020 начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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