Полузащитник сборной Украины Роман Безус получит шанс проявить себя в товарищеском поединке против Кипра.

Хавбек попал в заявку сборной Украины на матч с киприотами из-за повреждения Виктора Цыганкова – у него обнаружили небольшое повреждение икроножной мышцы, сообщает официальный сайт УАФ.

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Добавим, что Цыганков пропустил предыдущую товарищескую встречу с Северной Ирландией также из-за травмы – по информации Игоря Цыганыка у вингера было небольшое повреждение паховой мышцы.

Напомним, товарищеский поединок между сборными Украины и Кипра состоится в понедельник, 7 июня, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи в 19:00. Он станет финальным спаррингом для "сине-желтых" в рамках подготовки к Евро-2020.

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