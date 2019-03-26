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Евро-2020: Армения дома неожиданно уступила Финляндии в матче отбора

20:51 44 Читати українською
Евро-2020: Армения дома неожиданно уступила Финляндии в матче отбора
Армения – Финляндия / Фото Helsingin Sanomat

Состоялся очередной поединок 2-го тура отбора к Евро-2020.

 

Отбор к Евро-2020, 2-й раунд

Армения – Финляндия – 0:2

Гол: Йенсен, 14, Сойрі, 45

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Хозяева активно начали поединок и имели несколько неплохих возможностей, но именно игроки Финляндии открыли счет благодаря быстрой контратаке. Армяне старались выровнять положение, но голевых моментов у них было крайне мало.

В конце поединка силы покинули хозяев, чем и воспользовались финны, удвоив преимущество.

Победа подняла гостей на 4-ю строчку турнирной таблицы группы J, армяне – на 6-м месте.

Теги
Евро-2020 Армения Армения Финляндия Финляндия Армения - Финляндия
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