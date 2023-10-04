"Они сыграли вничью с Гентом в первом туре, причём они играли очень хорошо. Заря выглядела очень организованной и сильной. Она чрезвычайно эффективна, это – молодая и энергичная команда. Она сильна в контратаках и имеет в своём составе очень сильного форварда Герреро.

"Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю": Сабо разнес ван Леувена после сенсационного поражения Ворскле

Мы знаем, что у Зари новый тренер, и что в чемпионате Украины у неё дела идут не лучшим образом. Возможно, она не смогла распределить свои силы на два турнира. Мы ожидаем сложный матч с высоким темпом. Мы должны соответствовать силе соперника.

Наши шансы? Они хорошие. Заря – очень сильная команда, и люди не должны обманываться её местом в турнирной таблице чемпионата Украины. УПЛ - сильная и конкурентоспособная лига.

Мы подошли к этой игре с двумя целями: показать хорошую игру и добиться хороших результатов. Мы хотим выиграть матч и считаем, что у нас есть шансы. Нам нужно играть смело, действовать первым номером и держать мяч у себя. Если у кого-то из моих игроков нет мотивации выложиться на полную, им стоит найти себе на этот вечер другое занятие.

К сожалению, мы не сможем провести первый домашний матч группового этапа ЛК на своём стадионе, Копавогуре. На стадионе Логардалсвелле все трибуны синего цвета, здесь мало что напоминает о Брейдаблике. Тем не менее, поле здесь хорошее и мы будем рады здесь сыграть", – отметил Торвальдссон.

Матч Брейдаблик – Заря состоится в четверг, 5 октября.

Без Динамо – не те кіно: Геллер прорахувався, хоча причин падіння Зорі значно більше