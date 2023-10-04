"Вони зіграли внічию з Гентом у першому турі, причому вони грали дуже добре. Зоря виглядала дуже організованою і сильною. Вона надзвичайно ефективна, це – молода й енергійна команда. Вона сильна в контратаках і має у своєму складі дуже сильного форварда Герреро.

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Ми знаємо, що у Зорі новий тренер, і що в чемпіонаті України у неї справи йдуть не найкращим чином. Можливо, вона не змогла розподілити свої сили на два турніри. Ми очікуємо складний матч із високим темпом. Ми повинні відповідати силі суперника.

Наші шанси? Вони хороші. Зоря – дуже сильна команда, і люди не повинні обманюватися її місцем у турнірній таблиці чемпіонату України. УПЛ – сильна і конкурентоспроможна ліга.

Ми підійшли до цієї гри з двома цілями: показати хорошу гру і домогтися гарних результатів. Ми хочемо виграти матч і вважаємо, що у нас є шанси. Нам потрібно грати сміливо, діяти першим номером і тримати м'яч у себе. Якщо в когось із моїх гравців немає мотивації викластися на повну, їм варто знайти собі на цей вечір інше заняття.

На жаль, ми не зможемо провести перший домашній матч групового етапу ЛК на своєму стадіоні, Копавогурі. На стадіоні Логардалсвелле усі трибуни синього кольору, тут мало що нагадує про Брейдаблік. Проте поле тут хороше і ми будемо раді тут зіграти", – зазначив Торвальдссон.

Матч Брейдаблік – Зоря відбудеться в четвер, 5 жовтня.

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