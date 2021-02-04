"Трансферный приоритет Миная – украинцы, закарпатцы. Но мы не можем найти футболистов такого качества, которое надо в УПЛ. Из-за коронавируса хорошие футболисты едут и в Украину, не надо больших капиталовложений. Футболисты снижают аппетиты и приезжают к нам или в любой другой клуб.

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С легионерами есть проблема с коммуникацией. Но если ты хороший футболист, то такой тренер как Василий Кобин может их обучить и внедрить в команду. Все зависит от футболиста. Вот я ездил в Германию. Да, может, там несерьезная лига, но мне не надо было говорить. Я говорил на футбольном языке. У меня не было проблем. Да, они хотели, чтобы я ходил к репетитору, учили меня немецкому языку, чтобы я лучше понимал. Но я не ходил.

Мне хватало того, что я хорошо играл в футбол. У меня с ними не было проблем. Конечно, если ты валенок, то ты будешь валенком в любой команде. Язык надо учить, но если ты хороший футболист, то внедришься в любую команду", – сказал Михаил Кополовец в интервью Youtube-каналу Бомбардир.

К слову, Минай во время зимней паузы провел активную трансферную политику, подписав Артема Милевского, Ореста Панчишина, Данила Карася, Угечукву Огбонная и Александра Петрусенко.

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