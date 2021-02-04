"Трансферний пріоритет Миная – українці, закарпатці. Але ми не можемо знайти футболістів такої якості, яких треба в УПЛ. Через коронавірус хороші футболісти їдуть і в Україну, не треба великих капіталовкладень. Футболісти знижують апетити і приїжджають до нас або в будь-який інший клуб.

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З легіонерами є проблема в комунікації. Але якщо ти хороший футболіст, то такий тренер, як Василь Кобін, може їх навчити і ввести в команду. Все залежить від футболіста. Ось я їздив у Німеччину. Так, може, там несерйозна ліга, але мені не треба було говорити. Я говорив футбольною мовою. У мене не було проблем. Так, вони хотіли, щоб я ходив до репетитора, вчили мене німецької мови, щоб я краще розумів. Але я не ходив.

Мені вистачало того, що я добре грав у футбол. У мене з ними не було проблем. Звичайно, якщо ти валянок, то ти будеш валянком в будь-якій команді. Мову треба вчити, але якщо ти хороший футболіст, то влиєшся в будь-яку команду", – сказав Михайло Кополовець в інтерв'ю Youtube-каналу Бомбардир.

До слова, Минай під час зимової паузи провів активну трансферну політику, підписавши Артема Мілевського, Ореста Панчишина, Данила Карася, Угечукву Огбонная та Олександра Петрусенка.

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